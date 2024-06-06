Гигантские вирусы найдены в ледяном щите Гренландии

Эти гигантские вирусы, впервые обнаруженные в океане в 1981 году, крупнее большинства бактерий и обладают значительно большими геномами. В то время как размеры обычных вирусов составляют 20−200 нанометров, гигантские вирусы могут достигать 2,5 микрометра. Их геномы также гораздо сложнее: в них насчитывается до 2,5 миллиона генетических букв по сравнению со 100 000−200 000, обнаруженными у бактериофагов.

Это открытие стало первым случаем обнаружения гигантских вирусов на поверхности льда и снега, богатых пигментными микроводорослями. Наличие активной вирусной ДНК и мРНК в образцах подтверждает, что эти вирусы живые и функциональные, что позволяет предположить, что они играют жизненно важную роль в экосистеме ледяного щита.

Дальнейшие исследования направлены на то, чтобы понять взаимодействие этих гигантских вирусов с водорослями и другими микроорганизмами, что в перспективе откроет путь к инновационным методам смягчения таяния льда, вызванного цветением водорослей.