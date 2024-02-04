Гигантский космический «зонт» сможет затормозить глобальное потепление

СМИ пишут о концепции «гигантского зонтика», которую отстаивает все большее число астрономов и физиков. Их идея заключается в стратегическом размещении «зонта» в космосе, чтобы блокировать небольшое, но критически важное количество солнечной радиации. Звучит фантастически, но математика подтверждает концепцию. Блокирование всего 2% солнечных лучей может снизить глобальную температуру на 1,5°C, что вернет нас в пределы управляемых климатических границ. Идея не нова, но по мере усиления климатического кризиса растет и интерес к солнечным щитам. Исследователи изучают различные методы, от рассеивания пыли до «космических пузырей».

Теперь команда под руководством Йорама Розена, профессора физики в Технионе — Израильском технологическом институте, намерена создать прототип и доказать жизнеспособность этой концепции.

Предлагаемый ими щит будет представлять собой не один гигантский кусок, а множество более мелких, общая площадь которых составит около 2,5 кв. км. Они не будут полностью блокировать Солнце, а скорее создадут мягкую, рассеянную тень.

Запустить в космос миллионы тонн материала — задача не из легких. Розен предполагает поэтапный подход, начиная с относительно небольшого прототипа. Успех проложит путь к созданию более крупных версий.

Стоимость — еще одно препятствие. Полномасштабный щит может обойтись в триллионы, что потребует глобального сотрудничества. Но Розен считает, что его эффективность перевесит цену, и в течение двух лет можно будет обратить потепление вспять.