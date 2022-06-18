Гигантский пожар в Аризоне скорее всего повредил важные телескопы

Национальная обсерватория Китт Пик - это астрономический исследовательский центр, расположенный в горах Таскона, что в штате Аризона. В последнее время на американском Юго-Западе полыхают лесные пожары, и пожар Контрерас добрался до обсерватории. По данным Аризонской информационной сети по чрезвычайным ситуациям, огонь Контрераса по состоянию на 16 июня выжег почти 11 500 акров земли и не подает признаков замедления.

"Пожар Контрерас достиг Обсерватории рано утром в пятницу. Мы работаем с пожарными на месте, чтобы оценить возможный ущерб", - написал аккаунт обсерватории в Twitter.

Огонь поднялся на юго-западный гребень горы в 2 часа ночи по местному времени, угрожая четырем телескопам: 2,4-метровому телескопу Хилтнера, 1,3-метровому телескопу МакГроу-Хилла, антенне с очень длинной базовой линией и 12-метровому телескопу Университета Аризоны. Последний находится в ведении Аризонского университета и является частью телескопа, с помощью которого было получено первое изображение черной дыры.