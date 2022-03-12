Гигантских черепах с Галапагоса на протяжении 100 лет путали с другим видом

В 1906 году экспедиция Калифорнийской академии наук исследовала юго-западное нагорье Сан-Кристобаля. Там они обнаружили ранее неизвестный вид гигантских черепах, которому позже было дано научное название Chelonoidis chathamensis. Команда привезла образцы в виде костей и панцирей, которые с тех пор хранятся в музее.

Важно отметить, что экспедиция не стала спускаться в северо-восточную низменность острова, где сегодня обитают тысячи гигантских черепах. В течение многих лет ученые полагали, что низменные черепахи относятся к одному виду - C. chathamensis, но новые данные ДНК, опубликованные в научном журнале Heredity, свидетельствуют о том, что низменные черепахи принадлежат к совершенно другому роду.

Самое интересное, что вид C. chathamensis "почти наверняка вымер", по словам представителей Галапагосской консерватории, группы исследователей, которые вместе с учеными из Университета Ньюкасла и Йельского университета провели генетический анализ.