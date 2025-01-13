Гигантское металлическое кольцо упало в Кении с неба

Опубликовано 13 января 2025, 16:301 мин.
Гигантское металлическое кольцо упало в Кении с небаПроисхождение неизвестно
Светящееся металлическое кольцо упало вблизи деревни в Кении 30 декабря, вызвав волну предположений у экспертов и СМИ. Объект весом примерно 500 кг и диаметром более 240 см был первоначально идентифицирован Кенийским космическим агентством как космический мусор от ракеты. Однако эксперты по-прежнему не уверены в его точном происхождении.
© Kenyan Space Agency (KSA)
Некоторые специалисты, в том числе астрофизик Джонатан Макдауэлл, считают, что объект может быть обломком ракеты Ariane V, запущенной в 2008 году, которая вывела два спутника. Однако Макдауэлл и другие эксперты сомневаются в том, что объект действительно прибыл из космоса, ссылаясь на «ограниченность доказательств».
Марко Лангбрук, другой эксперт, проследил, как похожий объект вошел в атмосферу Земли за несколько дней до крушения в Кении. Он предположил, что это может быть один и тот же объект. Однако расхождения в размерах и массе обломков вызвали сомнения.
Компания Arianespace, создавшая ракету Ariane V, отрицает какую-либо связь между кольцом и своим космическим аппаратом.