Гигантское металлическое кольцо упало в Кении с неба

Некоторые специалисты, в том числе астрофизик Джонатан Макдауэлл, считают, что объект может быть обломком ракеты Ariane V, запущенной в 2008 году, которая вывела два спутника. Однако Макдауэлл и другие эксперты сомневаются в том, что объект действительно прибыл из космоса, ссылаясь на «ограниченность доказательств».

Марко Лангбрук, другой эксперт, проследил, как похожий объект вошел в атмосферу Земли за несколько дней до крушения в Кении. Он предположил, что это может быть один и тот же объект. Однако расхождения в размерах и массе обломков вызвали сомнения.

Компания Arianespace, создавшая ракету Ariane V, отрицает какую-либо связь между кольцом и своим космическим аппаратом.