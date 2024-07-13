Гигантскую саламандру нашли в местах, где было слишком холодно: это странно

Опубликовано 13 июля 2024, 13:30
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Гигантскую саламандру нашли в местах, где было слишком холодно: это странноВызов традиционным представлениям
Ученые обнаружили Gaiasia jennyae, колоссального пресноводного хищника, жившего 280 миллионов лет назад, что "бросает вызов традиционным представлениям о доисторических экосистемах". При длине тела, достигавшей 4,5 метра, Gaiasia обладала грозным черепом, украшенным массивными клыками, что делало ее доминирующим хищником в болотах и озерах древней северной Намибии.
Что озадачивает исследователей, так это то, что Gaiasia еще долгое время процветала в условиях, которые считались для нее холодными. Это открытие перевернуло представления об эволюции тетрапод, показав, что эти существа могли процветать в более холодном климате вопреки прежним предположениям об их физиологии.
Продолжая исследования в Намибии, ученые надеются узнать больше об этой древней экосистеме и, возможно, обнаружить разнообразные формы жизни, которые приспособились к выживанию в неожиданных климатических условиях.