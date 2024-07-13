Гигантскую саламандру нашли в местах, где было слишком холодно: это странно

Что озадачивает исследователей, так это то, что Gaiasia еще долгое время процветала в условиях, которые считались для нее холодными. Это открытие перевернуло представления об эволюции тетрапод, показав, что эти существа могли процветать в более холодном климате вопреки прежним предположениям об их физиологии.