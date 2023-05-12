Гиганты юрского периода оказались в два раза больше косаток

Так, исследователи Портсмутского университета наткнулись на четыре огромных позвонка, относящихся к виду плиозавров, хранящихся в музее. Топографическое сканирование и расчеты показали, что эти плиозавры позднеюрского периода могли вырастать в длину от 9,8 до 14,4 метра, соперничая по размерам с косатками.

Профессор Дэвид Мартилл, один из исследователей, признался, что ранее переоценивал размеры рептилий, и выразил волнение по поводу этого неожиданного открытия.

Плиозавры были грозными хищниками на вершине морской пищевой цепи, питаясь другими морскими рептилиями, перекусывая их пополам.