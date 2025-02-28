Gilmour Space назначила дату первого запуска австралийской ракеты Eris

Изначально предполагалось, что запуск Eris состоится в декабре 2024 года, но задержки с получением лицензии на запуск отодвинули сроки. Это будет первая попытка австралийской ракеты достичь орбиты, и хотя успех не гарантирован, каждый этап полета позволит получить ценные данные для будущих запусков.

Адам Гилмур, генеральный директор компании, признал сложность первого запуска, отметив, что большинство частных ракетных компаний не достигают орбиты с первой попытки. Однако он подчеркнул, что любой прогресс — будь то взлет, достижение ключевых этапов полета или полет в космос — поможет усовершенствовать конструкцию ракеты.

Eris — это трехступенчатая ракета, предназначенная для доставки небольших спутников.