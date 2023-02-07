Гиперопека со стороны родителей оказалась смертельно опасна

Гиперопека со стороны родителей оказалась смертельно опаснаА также взросление в неполной семье
Учёные заявили, что у детей родителей, проявляющих гиперопеку, продолжительность жизни часто меньше, чем у других.
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Авторы нового исследования проанализировали данные 941 британца, умершего с 2007 по 2018 г. Учёным была доступна информация об отношениях этих людей с родственниками.
Исследователи увидели несколько любопытных корреляций. Если у мужчины был чрезмерно опекающий отец, его риск не дожить до 80 лет была на 12% выше, чем у сверстников. У женщин риск был повышен на 22%.
Также учёные обнаружили, что если у женщины была заботливая мать, то она была меньше подвержена стрессу, а значит риску преждевременной смерти.
Интересно и то, что если мужчина рос в неполной семье, а ещё и перенёс в детстве инфекционное заболевание, то у него был на 279% выше риск умереть до 80 лет, чем у сверстников с другим опытом.