Гиперопека со стороны родителей оказалась смертельно опасна

Авторы нового исследования проанализировали данные 941 британца, умершего с 2007 по 2018 г. Учёным была доступна информация об отношениях этих людей с родственниками.

Исследователи увидели несколько любопытных корреляций. Если у мужчины был чрезмерно опекающий отец, его риск не дожить до 80 лет была на 12% выше, чем у сверстников. У женщин риск был повышен на 22%.

Также учёные обнаружили, что если у женщины была заботливая мать, то она была меньше подвержена стрессу, а значит риску преждевременной смерти.

Интересно и то, что если мужчина рос в неполной семье, а ещё и перенёс в детстве инфекционное заболевание, то у него был на 279% выше риск умереть до 80 лет, чем у сверстников с другим опытом.