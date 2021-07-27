Гиперзвуковые ракеты будут «пробивать себе дорогу» в воздухе лазерами

При движении с гиперзвуковой скоростью — то есть в пять раз превышающей скорость звука или больше — летательные аппараты обычно сталкиваются с большим сопротивлением со стороны воздуха. Это может повлиять на безопасность полёта и увеличить количество необходимого топлива. Обтекаемая форма может помочь уменьшить это сопротивление, но этого недостаточно.

По задумке, новое устройство будет создавать перед ракетой плазменное облако, которое распадётся на две части. Эти меньшие облака будут вращаться в противоположных направлениях и создавать ветер перед объектом. Это должно снизить сопротивление воздуха.

Учёные уже смогли создать такой лазером размером до 10 метров.