Гипотеза: почему инопланетяне всё ещё не связались с Землёй

Исследователи отметили, что искать технологические признаки инопланетян можно в моменты, когда экзопланеты проходят прямо перед своими солнцами с точки зрения Земли. Такие транзиты могут быть идеальным шансом для передачи сигнала в попытке установить контакт.

Эти транзиты представляют собой предсказуемые и повторяющиеся события. Поэтому инопланетяне вполне могут ждать именно их. «Эта стратегия помогает нам сузить широкий вопрос о том, где и когда искать сообщение в бескрайних просторах космоса», — отметили учёные.