GitHub начал ограничивать доступ жителям Крыма и других регионов под санкциями США

Разработчики из Крыма и Ирана рассказали, что их доступ к GitHub был ограничен. Так, иранский пользователь сообщил в своём посте на Medium, что его Git-репозиторий отключен, и он не может скачать свои данные. Разработчик надеется, что ситуация разрешится, ведь ему нравился сервис.

Об ограничениях подробно рассказал и крымский программист. Он использовал GitHub для размещения своего сайта и проекта GameHub. Сначала сайт перестал работать, а получить доступ к репозиториям разработчик не смог, равно как и создать новые. Впрочем, изданию Business Insider он уже сообщил, что проблема с сайтом была решена.

На обновлённой странице поддержки на официальном сайте GitHub сообщает, что старается соблюдать требования законодательства США, и напоминает, что Крым, Куба, Иран, Северная Корея и Сирия находятся под санкциями.

Напомним, с прошлого года GitHub принадлежит американскому IT-гиганту Microsoft.