GitHub спрятал программные коды в Арктике на случай апокалипсиса

Об этих планах GitHub стало известно ещё в ноябре прошлого года. В феврале 2020 был уже создан архив с 21 ТБ информации. Это всё открытые исходные коды различных проектов. Разработчики, код которых попал в архив, помечены на GitHub меткой Arctic Code Vault Contributor.

Плёночные накопители с информацией разместили в подземном хранилище на острове Шпицберген. Оно сделано из заброшенной угольной шахты глубиной 150 метров. Там данные должны будут сохраниться даже в случае апокалипсиса — при применении ядерного или электромагнитного оружия.