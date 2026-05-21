GitHub взломали: хакеры выставили на продажу более 3800 закрытых репозиториев

Об инциденте стало известно после того, как хакерская группа TeamPCP выставила на продажу исходный код с GitHub на одном из форумов в даркнете. Стоимость украденных данных оценили в не менее, чем 50 тысяч долларов. Злоумышленники утверждают, что похитили около 4000 репозиториев, и грозят выложить их бесплатно, если никто не купит.

В GitHub подтвердили, что атака затронула только внутренние репозитории компании. Данные клиентов, включая их организации и проекты, пострадать «не должны».

Позже выяснилось, что TeamPCP объединилась с другой известной группой LAPSUS$, чтобы продать украденные репозитории за 95 тысяч долларов.