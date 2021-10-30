Гитлер и Микки Маус в списке вакцинированных: в Европе взломали систему COVID-паспортов

Сообщается, что произошла утечка цифрового приватного ключа, который используется для валидации и сертификации факта получения вакцины. Благодаря этому любой человек, у которого есть ключ может подделать паспорт для себя или для других. Многие предлагают эту услугу за деньги.

Белый хакер, чтобы обратить внимание на опасность, выпустил поддельный COVID-сертификат для Адольфа Гитлера. Он оказался валидным. Впрочем, просуществовал недолго — система его отозвала. Тем не менее, недолгого промежутка времени достаточно, чтобы воспользоваться фейковым паспортом.

Уязвимость позволяет выпустить поддельный сертификат не только для реального, хоть и уже умершего человека, но и для вымышленного персонажа — например, Микки Мауса.