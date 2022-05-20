Глаукому вылечили с помощью контактных линз

Глаукома является общим термином для группы глазных заболеваний, при которых повреждение зрительного нерва, передающего зрительную информацию в мозг, вызывает необратимую потерю зрения и слепоту у миллионов людей во всем мире.

По словам исследователей, двухслойная линза покрыта противоглаукомным препаратом бримонидином, а между ними находится ультратонкая воздушная пленка. Эта воздушная пленка подключается к консольной электрической цепи, которая регистрирует изменения внутриглазного давления, когда воздушный карман сжимается под воздействием внешнего давления со стороны глаза.

Когда внутриглазное давление достигает уровня высокого риска, беспроводная система высвобождает лекарство в глаз.

Пока, однако, устройство было протестировано только на глазных яблоках свиней и живых кроликах, поэтому необходимы дополнительные исследования, прежде чем линза сможет пройти клинические испытания на людях.

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