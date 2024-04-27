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Наука и технологии
Опубликовано 27 апреля 2024, 15:45
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Глав Amazon обвинили в уничтожении улик с помощью защищенного мессенджера

По типу Telegram
Регулятор США — FTC — утверждает, что руководители Amazon, включая Джеффа Безоса и Энди Джасси, использовали исчезающие сообщения в Signal для уничтожения улик в антимонопольном деле, которое ведется против компании.
Глав Amazon обвинили в уничтожении улик с помощью защищенного мессенджера
© Ferra

FTC утверждает, что эти руководители использовали Signal в течение нескольких месяцев после того, как Amazon получила уведомление о расследовании. На скриншотах, представленных FTC, якобы видны чаты Signal, в которых обсуждалось шифрование и включение функции исчезающих сообщений.

Это не первый случай, когда исчезающие сообщения становятся камнем преткновения. Аналогичные аргументы по поводу использования Signal приводились в ходе судебного процесса по делу о мошенничестве Сэма Бэнкмана-Фрида, а также в ходе судебных баталий Google с Epic Games и Минюстом США.

Еще больше усложняет ситуацию то, что, по утверждению FTC, Amazon инструктировала сотрудников сохранять сообщения только в течение 15 месяцев после уведомления, что потенциально позволило стереть важнейшие доказательства.

Источник:The Verge
Автор:Максим Многословный
Теги:
#суд
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#сша
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#Amazon