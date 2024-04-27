Глав Amazon обвинили в уничтожении улик с помощью защищенного мессенджера

FTC утверждает, что эти руководители использовали Signal в течение нескольких месяцев после того, как Amazon получила уведомление о расследовании. На скриншотах, представленных FTC, якобы видны чаты Signal, в которых обсуждалось шифрование и включение функции исчезающих сообщений.

Это не первый случай, когда исчезающие сообщения становятся камнем преткновения. Аналогичные аргументы по поводу использования Signal приводились в ходе судебного процесса по делу о мошенничестве Сэма Бэнкмана-Фрида, а также в ходе судебных баталий Google с Epic Games и Минюстом США.

Еще больше усложняет ситуацию то, что, по утверждению FTC, Amazon инструктировала сотрудников сохранять сообщения только в течение 15 месяцев после уведомления, что потенциально позволило стереть важнейшие доказательства.