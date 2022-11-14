Глава Amazon заявил, что раздаст большую часть всех заработанных в жизни денег на благотворительность

Джефф Безос является четвёртым самым богатым человеком на Земле с чистым состоянием в 124 миллиарда долларов. Он впервые объявил о планах раздать большую часть своего состояния. В фрагменте интервью, опубликованном CNN, Безоса спросили об этом, и он ответил, что самое важное — понять, как сделать всё правильно.

Ранее основатель Microsoft Билл Гейтс заявил, что планирует передать «практически всё» свое состояние (в настоящее время оцениваемое в 114 миллиардов долларов) Фонду Билла и Мелинды Гейтс, который считается крупнейшей частной благотворительной организацией в мире.