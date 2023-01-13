Глава Apple одобрил сокращение собственной премии на $35 млн

Изменения происходят исключительно за счет корректировки стоимости его акций, которые составляют большую часть общей премии Кука. В 2022 году эта сумма оценивалась в 75 млн долларов, а в этом она снизилась до 40. Его базовая зарплата в размере 3 млн долларов и ежегодное денежное поощрение в размере 6 млн долларов останутся прежними.

Чтобы установить новую зарплату Кука, комитет по компенсациям совета директоров Apple “взвесил отзывы акционеров, исключительные результаты деятельности Apple и рекомендацию г-на Кука скорректировать его вознаграждение в свете полученных отзывов”.