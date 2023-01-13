Глава Apple одобрил сокращение собственной премии на $35 млн

Глава Apple одобрил сокращение собственной премии на $35 млнЗарплата остается прежней
Генеральному директору Apple Тиму Куку сократили зарплату - по его собственной рекомендации. Премия Кука уменьшится на 35 млн долларов – с 84 млн в 2022 году до 49 млн в 2023 году.
Фото: Ferra.ru
Изменения происходят исключительно за счет корректировки стоимости его акций, которые составляют большую часть общей премии Кука. В 2022 году эта сумма оценивалась в 75 млн долларов, а в этом она снизилась до 40. Его базовая зарплата в размере 3 млн долларов и ежегодное денежное поощрение в размере 6 млн долларов останутся прежними.
Чтобы установить новую зарплату Кука, комитет по компенсациям совета директоров Apple “взвесил отзывы акционеров, исключительные результаты деятельности Apple и рекомендацию г-на Кука скорректировать его вознаграждение в свете полученных отзывов”.