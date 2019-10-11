Глава Apple оправдался за удаление приложения, помогавшего протестующим

Приложение называется HKMap.Live. Его удаление Тим Кук объяснил тем, что компания получила достоверные сведения от полиции Гонконга об использовании HKMap.Live для насилия над гражданами.

«Не секрет, что технологии могут использоваться как во благо, так и во зло. Этот случай не исключение. Данное приложение позволяло получать отчёты о местоположении полицейских, местах протеста и другой информации. Сама по себе эта информация безвредна. Однако за последние несколько дней мы получили сведения от гонконгского Бюро по кибербезопасности и технологическим преступлениям и пользователей из Гонконга, что приложение злонамеренно использовалось для преследования отдельных сотрудников и для нападений на лиц и имущество, где нет полиции», — написал Тим Кук.

Заявление главы Apple раскритиковали, так как разработчики HKma.Live говорили, что приложение было создано для помощи протестующим.