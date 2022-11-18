Глава Apple ответил спасенному часами Apple Watch подростку

В результате падения Метха сломал обе лодыжки, но с помощью сотовой связи Apple Watch он смог позвонить друзьям и родственникам, чтобы те прислали помощь, что позволило предотвратить более серьезные последствия.

"Мне пришлось пройти длительный период реабилитации, так как я не мог переносить вес на ноги и некоторое время был прикован к инвалидному креслу", - сказал Метха. Однако, вдохновленный своим опытом использования часов Apple Watch, он решил обратиться напрямую к генеральному директору Apple Тиму Куку. Вскоре после этого Метха получил ответ от Кука: