Глава Apple ответил спасенному часами Apple Watch подростку

Глава Apple ответил спасенному часами Apple Watch подросткуИ пожелал скорейшего выздоровления
Ранее Apple Watch помогли 17-летнему Смиту Метхе из Индии позвать на помощь после падения с высоты более 30 метров. Генеральный директор Apple Тим Кук решил ответить подростку, который на радостях написал ему по почте.
В результате падения Метха сломал обе лодыжки, но с помощью сотовой связи Apple Watch он смог позвонить друзьям и родственникам, чтобы те прислали помощь, что позволило предотвратить более серьезные последствия.
"Мне пришлось пройти длительный период реабилитации, так как я не мог переносить вес на ноги и некоторое время был прикован к инвалидному креслу", - сказал Метха. Однако, вдохновленный своим опытом использования часов Apple Watch, он решил обратиться напрямую к генеральному директору Apple Тиму Куку. Вскоре после этого Метха получил ответ от Кука:
Смит,
Я так рад, что вы на пути к выздоровлению. Похоже, это был ужасный несчастный случай. Большое спасибо, что поделились с нами своей историей.
Желаю вам полного и скорейшего выздоровления