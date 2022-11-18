Наука и технологии
12:38, 18 ноября 2022
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Глава Apple ответил спасенному часами Apple Watch подростку

И пожелал скорейшего выздоровления

Ранее Apple Watch помогли 17-летнему Смиту Метхе из Индии позвать на помощь после падения с высоты более 30 метров. Генеральный директор Apple Тим Кук решил ответить подростку, который на радостях написал ему по почте.

Глава Apple ответил спасенному часами Apple Watch подростку

В результате падения Метха сломал обе лодыжки, но с помощью сотовой связи Apple Watch он смог позвонить друзьям и родственникам, чтобы те прислали помощь, что позволило предотвратить более серьезные последствия.

"Мне пришлось пройти длительный период реабилитации, так как я не мог переносить вес на ноги и некоторое время был прикован к инвалидному креслу", - сказал Метха. Однако, вдохновленный своим опытом использования часов Apple Watch, он решил обратиться напрямую к генеральному директору Apple Тиму Куку. Вскоре после этого Метха получил ответ от Кука:

Смит,

Я так рад, что вы на пути к выздоровлению. Похоже, это был ужасный несчастный случай. Большое спасибо, что поделились с нами своей историей.

Желаю вам полного и скорейшего выздоровления

Тим Кук
Генеральный директор Apple
Источник фото:Apple
Источник:Times of India
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