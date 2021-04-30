Глава Apple предупредил о дефиците техники

Причиной этому будет нехватка микросхем, которая является глобальной. Кук отметил, что не может раскрыть общественности подробную информацию. Глава Apple ожидает, что во втором полугодии могут начаться проблемы с поставками, которые повлияют на iPad и Mac. По словам Кука, дефицит поставок обусловлен недостатком предложения, а не избытком спроса.

В то же время финансовый директор Apple Лука Маэстри (Luca Maestry) также рассказал, что вся эта ситуация может негативно повлиять на выручку компании в следующем финансовом квартале. Снижение может составить $3–4 млрд.

Напомним, вчерашний финансовый отчёт Apple показал, что чистая прибыль компании выросла.