Глава Apple прокомментировал бурное развитие искусственного интеллекта

Во время общения с инвесторами Кук перечислил некоторые достижения Apple в области ИИ, включая такие функции, как обнаружение падений, распознавание дорожно-транспортных происшествий и ЭКГ в Apple Watch, которые, по его словам, спасают жизни.

Однако Кук также признал, что Apple сталкивается с проблемами, связанными с генеративным ИИ, который может создавать текст, изображения и аудио. Хотя Кук и заявил, что потенциал генеративного ИИ «безусловно, очень интересен», он также упомянул, что существует ряд проблем, которые необходимо решить.