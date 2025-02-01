Глава Apple прокомментировал шумиху вокруг китайского ИИ DeepSeek

Кук объяснил, что инновации, повышающие эффективность, всегда приветствуются. Он подчеркнул, что «сильная комбинация пользовательского оборудования и программного обеспечения Apple», особенно благодаря «гибридному подходу» к использованию искусственного интеллекта как на базе устройств, так и в облаке, «обеспечивает компании сильные позиции», передают его слова СМИ. Apple уже давно придерживается «осторожного» подхода к своим расходам, и Кук считает, что эта стратегия будет и дальше служить компании на благо по мере снижения затрат на разработку ИИ.

Он отметил, что компания продолжает работать над расширением своих возможностей в области ИИ, в частности благодаря сотрудничеству с OpenAI.