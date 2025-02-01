Глава Apple прокомментировал шумиху вокруг китайского ИИ DeepSeek

Опубликовано 01 февраля 2025, 12:451 мин.
Глава Apple прокомментировал шумиху вокруг китайского ИИ DeepSeekИ назвал её выход положительным фактором для будущего Apple
Генеральный директор Apple Тим Кук ответил на вопросы о китайской компании DeepSeek, занимающейся разработкой искусственного интеллекта, во время звонка инвесторам, похвалив ее за способность снизить стоимость разработки и эксплуатации моделей ИИ. Достижения DeepSeek, такие как модель V3, рассматриваются многими как способ сделать ИИ более доступным, что в свою очередь может принести пользу Apple.
Кук объяснил, что инновации, повышающие эффективность, всегда приветствуются. Он подчеркнул, что «сильная комбинация пользовательского оборудования и программного обеспечения Apple», особенно благодаря «гибридному подходу» к использованию искусственного интеллекта как на базе устройств, так и в облаке, «обеспечивает компании сильные позиции», передают его слова СМИ. Apple уже давно придерживается «осторожного» подхода к своим расходам, и Кук считает, что эта стратегия будет и дальше служить компании на благо по мере снижения затрат на разработку ИИ.
Он отметил, что компания продолжает работать над расширением своих возможностей в области ИИ, в частности благодаря сотрудничеству с OpenAI.