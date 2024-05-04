Глава Apple рассказал о преимуществах генеративного ИИ в преддверии WWDC

Опубликовано 04 мая 2024, 04:30
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Глава Apple рассказал о преимуществах генеративного ИИ в преддверии WWDCНе ждем, а готовимся
Генеральный директор Apple Тим Кук намекнул на значительное присутствие генеративного ИИ на предстоящей конференции WWDC 2024. Во время звонка инвесторам Кук подчеркнул «преимущества» Apple в области генеративного ИИ, упомянув мощный нейронный движок в Apple Silicon и «заботу о конфиденциальности пользователей».
Это последовало за предыдущими заявлениями о «значительных инвестициях» в генеративный ИИ и обещаниями «захватывающих вещей» в будущем. Хотя подробности пока не разглашаются, слухи говорят о том, что на горизонте могут появиться такие функции, как встроенный чатбот, «умные» плейлисты Apple Music, а также работающий на основе ИИ обобщающий редактор статей в Safari.
Интригует тот факт, что Apple разрабатывает собственную автономную языковую модель и одновременно ведет переговоры с OpenAI и Google о возможной интеграции их технологий.