Глава Apple рассказал о преимуществах генеративного ИИ в преддверии WWDC

Это последовало за предыдущими заявлениями о «значительных инвестициях» в генеративный ИИ и обещаниями «захватывающих вещей» в будущем. Хотя подробности пока не разглашаются, слухи говорят о том, что на горизонте могут появиться такие функции, как встроенный чатбот, «умные» плейлисты Apple Music, а также работающий на основе ИИ обобщающий редактор статей в Safari.

Интригует тот факт, что Apple разрабатывает собственную автономную языковую модель и одновременно ведет переговоры с OpenAI и Google о возможной интеграции их технологий.