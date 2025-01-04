Глава Apple решил «задобрить» Трампа, вложив миллион долларов на инаугурацию

Как сообщается, он считает, что поддержка инаугурации соответствует «единству и традициям». Несмотря на пожертвование Кука, от самой Apple взносов не ожидается.

Участие представителей «Бигтеха» в инаугурации Трампа свидетельствует о попытках наладить связи с приходящей администрацией. Илон Маск, например, также присутствовал на мероприятиях с участием Трампа, включая часть ужина с Куком в Мар-а-Лаго. Но с ним «дружить» Маск стал намного раньше.

Apple не ответила на просьбу Axios о комментарии.