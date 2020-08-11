Глава Apple стал миллиардером благодаря успехам компании

На прошлой неделе стоимость акций Apple увеличилась почти на 5%. В итоге рыночная стоимость компании составила почти два триллиона долларов. Тим Кук же владеет 848 000 акциями Apple. Это 0,02% от их общего числа. Кроме того, глава компании получил деньги от продажи акций, дивидендов и других бонусов во время работы. В итоге, по оценкам журналистов, состояние Тима Кука превысило один миллиард долларов.

Стоит отметить, что девять лет назад, когда умер Стив Джобс, стоимость Apple составляла $350 млрд.

Ранее, в 2015 году, Кук говорил, что большую часть своего состояния пожертвует на благотворительность.