Наука и технологии
Сегодня 14:06
Глава Apple стал миллиардером благодаря успехам компании
Акции Apple растут
Bloomberg сообщил, что глава Apple Тим Кук стал миллиардером благодаря успехам компании. Акции корпорации растут.
На прошлой неделе стоимость акций Apple увеличилась почти на 5%. В итоге рыночная стоимость компании составила почти два триллиона долларов. Тим Кук же владеет 848 000 акциями Apple. Это 0,02% от их общего числа. Кроме того, глава компании получил деньги от продажи акций, дивидендов и других бонусов во время работы. В итоге, по оценкам журналистов, состояние Тима Кука превысило один миллиард долларов.
Стоит отметить, что девять лет назад, когда умер Стив Джобс, стоимость Apple составляла $350 млрд.
Ранее, в 2015 году, Кук говорил, что большую часть своего состояния пожертвует на благотворительность.