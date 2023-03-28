Глава Apple Тим Кук встретился с китайским премьер-министром

14:43, 28 марта 2023
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Глава Apple Тим Кук встретился с китайским премьер-министромКомпания демонстрирует свою лояльность КНР
Генеральный директор Apple Тим Ку встретился с новым премьер-министром Китая Ли Цяном и другими высокопоставленными лицами. Так компания демонстрирует приверженность китайскому рынку.
Фото: Gizmochina
Тим Кук встретился с Ли в понедельник в составе делегации руководителей высшего звена и учёных из-за рубежа. Отмечается, что это была первая поездка главы Apple в Китай с тех пор, как началась пандемия.
Как пишут журналисты, на этой встрече Тим Кук в основном хотел подтвердить приверженность гиганта из Купертино рынку КНР на фоне изменений в цепочке поставок и геополитической неопределённости. Глава Apple также встретился с министром торговли Китая.