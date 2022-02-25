Глава Apple выразил мнение по поводу событий на Украине

Стоит отметить, что у Apple нет розничных точек на Украине, технологический гигант из Купертино работает с авторизованными реселлерами внутри страны. Кроме того, в 2021 году Apple зарегистрировала ООО в столице Украины.

Осенью прошлого года также президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в США встретился с Тимом Куком в штаб-квартире Apple в Купертино.