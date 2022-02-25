Глава Apple выразил мнение по поводу событий на Украине

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Глава Apple выразил мнение по поводу событий на УкраинеОн обеспокоен ситуацией
Гендиректор Apple Тим Кук написал в Twitter своё мнение относительно происходящего на Украине.
Я глубоко обеспокоен ситуацией в Украине. Мы делаем всё возможное для наших сотрудников там и будем поддерживать местные гуманитарные усилия. Я думаю о людях, которым сейчас угрожает опасность, и присоединяюсь ко всем, кто призывает к миру.
Тим Кук
Глава Apple
Стоит отметить, что у Apple нет розничных точек на Украине, технологический гигант из Купертино работает с авторизованными реселлерами внутри страны. Кроме того, в 2021 году Apple зарегистрировала ООО в столице Украины.
Осенью прошлого года также президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в США встретился с Тимом Куком в штаб-квартире Apple в Купертино.
Источник: Twitter