Глава Apple выступил на форуме в Пекине и похвалил китайских партнеров

Apple недавно снизила комиссии для разработчиков приложений в Китае. Это решение принято на фоне возможных антимонопольных мер со стороны местных регуляторов. При этом в китайских СМИ прозвучали призывы к дальнейшему смягчению условий работы App Store и пересмотру ограничений.

Китай остается одним из крупнейших рынков для Apple, где сосредоточено основное производство устройств. Одновременно компания расширяет сборку в других странах, включая Вьетнам и Индию. Среди общих направлений сотрудничества названы инновации, образование и экологические проекты, включая развитие углеродной нейтральности.