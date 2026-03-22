Наука и технологии
Опубликовано 22 марта 2026, 11:14
Глава Apple выступил на форуме в Пекине и похвалил китайских партнеров

И уровень автоматизации на предприятиях
Генеральный директор Apple Тим Кук выступил на форуме China Development Forum в Пекине, где отметил роль китайских разработчиков и производственных партнеров компании. Он указал на развитие инноваций и высокий уровень автоматизации на предприятиях.
Apple недавно снизила комиссии для разработчиков приложений в Китае. Это решение принято на фоне возможных антимонопольных мер со стороны местных регуляторов. При этом в китайских СМИ прозвучали призывы к дальнейшему смягчению условий работы App Store и пересмотру ограничений.

Китай остается одним из крупнейших рынков для Apple, где сосредоточено основное производство устройств. Одновременно компания расширяет сборку в других странах, включая Вьетнам и Индию. Среди общих направлений сотрудничества названы инновации, образование и экологические проекты, включая развитие углеродной нейтральности.

Источник:Bloomberg
Автор:Ингела Воробьева
