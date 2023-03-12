Глава Apple заказал выпуск VR-гарнитуры, несмотря на предупреждение о неготовности

Как отмечает источник, время выпуска гарнитуры смешанной реальности стало причиной серьёзных разногласий в Apple. Группа промышленного дизайна компании предупредила, что устройство ещё не готово к запуску. Предлагалась отсрочка в несколько лет, чтобы сделать гарнитуру более лёгкой.

С другой стороны, операционная группа Apple хотела выпустить раннюю версию продукта в виде громоздкой гарнитуры, похожей на лыжные очки. Тим Кук‌ встал на сторону этой группы, отвергнув возражения дизайнеров Apple и настаивая на скорейшем запуске продукта.