Глава Arm не испугался DeepSeek, потому что его всё равно заблокируют в США

В беседе с Financial Times Хаас сравнил ситуацию с TikTok, который находится под давлением американских законодателей из-за китайского владельца и может быть вынужден разделить свои американские операции или закрыться в стране.

В отличие от TikTok, DeepSeek не имеет американских подразделений, что может затруднить «правоприменение», считает глава Arm.