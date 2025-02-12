Глава Arm не испугался DeepSeek, потому что его всё равно заблокируют в США

Опубликовано 12 февраля 2025, 19:061 мин.
Глава Arm не испугался DeepSeek, потому что его всё равно заблокируют в СШАПрогнозирует такой исход
DeepSeek, быстро развивающаяся китайская ИИ-платформа, быстро стала популярной в США и даже достигла вершины App Store. Приложение использует модель ИИ с открытым исходным кодом DeepSeek R1 и интегрировано в продукты Huawei и Honor, и некоторых автопроизводителей. Однако генеральный директор Arm Рене Хаас считает, что приложение может быть запрещено в США по соображениям «внешней политики».
© DeepSeek
В беседе с Financial Times Хаас сравнил ситуацию с TikTok, который находится под давлением американских законодателей из-за китайского владельца и может быть вынужден разделить свои американские операции или закрыться в стране.
В отличие от TikTok, DeepSeek не имеет американских подразделений, что может затруднить «правоприменение», считает глава Arm.