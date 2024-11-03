Глава AstroForge рассказал о скорой добычи металлов на астероиде

Опубликовано 03 ноября 2024, 17:521 мин.
Глава AstroForge рассказал о скорой добычи металлов на астероидеСтремится революционизировать добычу полезных ископаемых
AstroForge, стартап из Калифорнии, готовится к своей второй миссии под названием Odin, стремясь стать первой компанией, которая начнет добычу драгоценных металлов на астероидах. Основанная в январе 2022 года Мэттом Джиалихом и Хосе Акаином, компания планирует использовать прибыльный рынок металлов платиновой группы (МПГ), который может принести триллионы долларов прибыли. Несмотря на трудности с первой миссией в апреле 2023 года, когда возникли проблемы со связью, AstroForge «решительно движется вперед», сообщил Джиалих в беседе с Gizmodo.
Предстоящая миссия будет наблюдать за астероидом на расстоянии, подготавливая почву для миссии по посадке в 2026 году. «Личность» астероида остается скрытой, чтобы защитить «конкурентные преимущества компании». Джиалих подчеркнул потенциал добычи астероидов как финансово выгодного и более экологически устойчивого процесса по сравнению с добычей на Земле.
Компания готова сделать значительные шаги в коммерциализации космоса и доступности ресурсов.