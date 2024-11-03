Глава AstroForge рассказал о скорой добычи металлов на астероиде

Стремится революционизировать добычу полезных ископаемых

AstroForge, стартап из Калифорнии, готовится к своей второй миссии под названием Odin, стремясь стать первой компанией, которая начнет добычу драгоценных металлов на астероидах. Основанная в январе 2022 года Мэттом Джиалихом и Хосе Акаином, компания планирует использовать прибыльный рынок металлов платиновой группы (МПГ), который может принести триллионы долларов прибыли. Несмотря на трудности с первой миссией в апреле 2023 года, когда возникли проблемы со связью, AstroForge «решительно движется вперед», сообщил Джиалих в беседе с Gizmodo.