Глава авторов ChatGPT отказался от своих слов про уход с рынка Европы

Хотя США предприняли некоторые усилия по устранению рисков, связанных с ИИ, в стране до сих пор нет всеобъемлющего законодательства в этой области. ЕС, напротив, внес изменения в предложенный им закон об ИИ, включив в него положения о современных генеративных моделях ИИ, таких как GPT-4 от OpenAI. В соответствии с предложенным законом ЕС системы ИИ могут быть отнесены к категории «высокого риска», если они способны повлиять на выборы.

OpenAI также в сотрудничестве с Microsoft объявила о программе грантов для финансирования групп, которые могут внести свой вклад в разработку правил и стандартов для систем ИИ.