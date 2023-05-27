Глава авторов ChatGPT отказался от своих слов про уход с рынка Европы

Глава авторов ChatGPT отказался от своих слов про уход с рынка ЕвропыИ объявил о системе грантов
Сэм Альтман, генеральный директор OpenAI, во время визита в Лондон выразил опасения, что если Европейский Союз (ЕС) продолжит планируемое регулирование ИИ, это может вызвать значительные трудности для OpenAI, вплоть до невозможности операций в ЕС. Однако позже Альтман пояснил, что OpenAI не собирается покидать Европу и намерена продолжать свою деятельность там.
Хотя США предприняли некоторые усилия по устранению рисков, связанных с ИИ, в стране до сих пор нет всеобъемлющего законодательства в этой области. ЕС, напротив, внес изменения в предложенный им закон об ИИ, включив в него положения о современных генеративных моделях ИИ, таких как GPT-4 от OpenAI. В соответствии с предложенным законом ЕС системы ИИ могут быть отнесены к категории «высокого риска», если они способны повлиять на выборы.
OpenAI также в сотрудничестве с Microsoft объявила о программе грантов для финансирования групп, которые могут внести свой вклад в разработку правил и стандартов для систем ИИ.