Глава банка попался на крючок мошенников. Его при приговорили к 24 годам тюрьмы

Опубликовано 24 августа 2024, 00:00
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Глава банка попался на крючок мошенников. Его при приговорили к 24 годам тюрьмыОн присвоил 47 миллионов долларов
Шан Ханес, бывший генеральный директор банка из Канзаса, был приговорен к 24 годам тюремного заключения после того, как присвоил 47 миллионов долларов в неудачной попытке нажиться на криптовалютной афере, пишут СМИ.
В конце 2022 года Ханес, «движимый жадностью», был обманут мошенниками, в результате чего он начал сливать собственные средства, обворовывать местные организации и в конечном итоге использовать ресурсы банка в отчаянной попытке получить обещанную прибыль.
Афера, в ходе которой миллионы переводились неизвестным третьим лицам через сомнительный криптокошелек, привела к краху банка Heartland Tri-State Bank в Элкхарте, штат Канзас. Федеральная корпорация страхования вкладов (FDIC) США покрыла убытки банка.
Вынесенный судьей приговор — 24 года — мягче 30-летнего периода содержания в тюрьме, запрошенного прокурорами.