Глава банка попался на крючок мошенников. Его при приговорили к 24 годам тюрьмы

В конце 2022 года Ханес, «движимый жадностью», был обманут мошенниками, в результате чего он начал сливать собственные средства, обворовывать местные организации и в конечном итоге использовать ресурсы банка в отчаянной попытке получить обещанную прибыль.

Афера, в ходе которой миллионы переводились неизвестным третьим лицам через сомнительный криптокошелек, привела к краху банка Heartland Tri-State Bank в Элкхарте, штат Канзас. Федеральная корпорация страхования вкладов (FDIC) США покрыла убытки банка.

Вынесенный судьей приговор — 24 года — мягче 30-летнего периода содержания в тюрьме, запрошенного прокурорами.