Глава Банка Японии раскритиковал биткойн

Под волатильностью имеют в виду показатель, характеризующий изменчивость цены на что-либо. Глава Банка Японии заявил, что большая часть торговли в криптовалютной отрасли базируется на спекуляциях на чрезмерной волатильности. Курода добавил, что он не уверен в возможности использовать биткойн в качестве средства расчётов.

Отмечается, что к стейблкойнам, то есть к криптовалютам, привязанным к запасам обычных валют или физических товаров, Курода относится куда лучше. Он считает, что если стейблкойны смогут соответствовать стандартам регуляторов и «здоровым правительственным практикам», то в будущем смогут стать удобным средством платежей.

Напомним, сейчас биткойн торгуется на уровне около $35,5 тысячи.