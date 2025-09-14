Глава ЦИК призвала к осторожности в использовании искусственного интеллекта

На брифинге в информационном центре комиссии Памфилова подчеркнула, что дистанционное электронное голосование работает без использования ИИ, а все попытки вмешательства были успешно отражены.

Председатель ЦИК отметила, что у ИИ нет совести и эмоций, и он не обладает моральными рамками. Это создаёт проблему: как встроить в ИИ человеческие этические ценности. По словам Памфиловой, этот вопрос пока остаётся нерешённым.