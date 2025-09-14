Глава ЦИК призвала к осторожности в использовании искусственного интеллекта

Опубликовано 14 сентября 2025, 19:051 мин.
Глава ЦИК призвала к осторожности в использовании искусственного интеллектаСогласны?
Глава ЦИК РФ Элла Памфилова призвала внимательно подходить к развитию и применению искусственного интеллекта. По её словам, ИИ должен способствовать развитию личности, а не её деградации.
© Ferra.ru
На брифинге в информационном центре комиссии Памфилова подчеркнула, что дистанционное электронное голосование работает без использования ИИ, а все попытки вмешательства были успешно отражены.
Председатель ЦИК отметила, что у ИИ нет совести и эмоций, и он не обладает моральными рамками. Это создаёт проблему: как встроить в ИИ человеческие этические ценности. По словам Памфиловой, этот вопрос пока остаётся нерешённым.