Наука и технологии
Опубликовано 14 сентября 2025, 19:05
1 мин.

Глава ЦИК призвала к осторожности в использовании искусственного интеллекта

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова призвала внимательно подходить к развитию и применению искусственного интеллекта. По её словам, ИИ должен способствовать развитию личности, а не её деградации.
На брифинге в информационном центре комиссии Памфилова подчеркнула, что дистанционное электронное голосование работает без использования ИИ, а все попытки вмешательства были успешно отражены.

Председатель ЦИК отметила, что у ИИ нет совести и эмоций, и он не обладает моральными рамками. Это создаёт проблему: как встроить в ИИ человеческие этические ценности. По словам Памфиловой, этот вопрос пока остаётся нерешённым.