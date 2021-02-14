Глава Facebook намерен «сделать больно» Apple

Одна из причин тому — новый инструмент конфиденциальности в iPhone, из-за которого Facebook будет ограничена в сборе данных, пишет Forbes.

О необходимости «причинить боль» Apple Цукерберг высказался в частной беседе с сотрудниками. Глава Facebook считает, что компания несправедливо отнеслась к соцсети.

Apple и Facebook уже давно находятся в напряжённых отношениях. В январе 2021 года первая компания анонсировала запуск нового инструмента конфиденциальности. После этого Цукерберг обвинил Apple в использовании своей платформы для вмешательства в работу приложений Facebook. Тим Кук в свою очередь едко выразился о политике Facebook по сбору данных. Компания Цукерберга всё равно настаивает на том, что новые правила Apple на самом деле вводятся не ради конфиденциальности, а ради прибыли.