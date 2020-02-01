Глава Facebook предупредил о скорых изменениях, которые «разозлят многих»

По словам Цукерберга, соцсеть будет практиковать защиту свободы выражения авторов и обеспечивать шифрование данных.

«Это новый подход, и я думаю, что он разозлит многих людей. Но, честно говоря, старый подход тоже раздражал многих, поэтому давайте попробуем что-то другое», — отметил глава Facebook.

Цукерберг поделился тем, что его соцсеть всё чаще просят «цензурировать огромное количество вещей». Это предпринимателю не нравится.

Несмотря на, что компания будет придерживаться принципа свободы выражения, она в любом случае не перестанет удалять контент, связанный с терроризмом, эксплуатацией детей и призывами к насилию.