Наука и технологии
Сегодня 14:03
Глава Facebook предупредил о скорых изменениях, которые «разозлят многих»
Они касаются свободы выражения
Глава Facebook Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) рассказал, что соцсеть скоро примет новый подход в отношении контента, который размещается на площадке. И эти изменения «разозлят многих».
По словам Цукерберга, соцсеть будет практиковать защиту свободы выражения авторов и обеспечивать шифрование данных.
«Это новый подход, и я думаю, что он разозлит многих людей. Но, честно говоря, старый подход тоже раздражал многих, поэтому давайте попробуем что-то другое», — отметил глава Facebook.
Цукерберг поделился тем, что его соцсеть всё чаще просят «цензурировать огромное количество вещей». Это предпринимателю не нравится.
Несмотря на, что компания будет придерживаться принципа свободы выражения, она в любом случае не перестанет удалять контент, связанный с терроризмом, эксплуатацией детей и призывами к насилию.