Глава Facebook* признал цензуру статьи про ноутбук Байдена

Статья вышла в New York Post. В ней говорилось, что электронные письма с ноутбука Хантера Байдена показали, что тогдашний вице-президент Джо помогал своему сыну вести бизнес на Украине. Этот текст был опубликован всего за несколько недель до президентских выборов. В нём утверждалось, что Хантер представил украинского энергетического магната своему отцу и договорился о встрече. В расписании Джо Байдена, впрочем, нет никаких записей о том, что такая встреча когда-либо состоялась. Всё это привело к обвинениям президента в коррупции.

«Предыстория здесь такова, что ФБР пришло к нам — к некоторым людям из нашей команды — и сказало: "Эй, просто чтобы вы знали, вы должны быть в состоянии повышенной готовности. Мы думаем, что на выборах 2016 года было много российской пропаганды, мы знаем, что готовится что-то, похожее на это"», — рассказал Цукерберг. ФБР не указывало на статью в New York Post — Facebook сама решила, что она подходит под описание.

На вопрос, сожалеет ли он о том, что скрыл реальную историю, Цукерберг ответил: «Это отстой…».