Глава Facebook рассказал о будущем соцсетей

На своей странице в Facebook предприниматель попытался спрогнозировать тренды до 2030 года и заявил, что будет фокусироваться на них. Во-первых, Цукерберг считает, что в ближайшее десятилетие сменится поколение на руководящих должностях в сфере IT. По мнению Марка, скоро миллениалы начнут решать актуальные для себя проблемы. Сам Цукерберг надеется помогать им с помощью своего благотворительного фонда, то есть инвестировать в персонализированное начальное образование, молодых предпринимателей, учёных и так далее.

Во-вторых, предприниматель уверен, что в ближайшие пять лет цифровая социальная среда будет уделять большое внимание частному общению и небольшим сообществам.

Также руководство Facebook нацелено на на поддержку малого бизнеса. Цукерберг хочет, чтобы каждый желающий мог без проблем продавать товары и обслуживать клиентов в интернете.

Марк считает, что смартфон останется основным гаджетом в ближайшие годы, однако в какой-то момент появятся прорывные очки дополненной реальности, которые откроют новую эпоху.

Кроме того, предприниматель предсказал появление новых инструментов саморегулирования для сообществ.