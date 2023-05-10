Глава Генштаба США назвал ИИ самой мощной технологией в современной войне

Он заявил, что та страна, которая успешно применит ИИ и квантовые вычисления в военных операциях, получит решающее преимущество. Кроме того, Милли изложил свое видение будущего вооруженных сил, предсказав появление беспилотных или частично пилотируемых воздушных, морских и бронетанковых сил в течение ближайших 10-15 лет.

Признание ИИ в качестве технологии, меняющей ход игры, подчеркивает его растущее влияние на поле боя. Поскольку страны стремятся сохранить военное превосходство, инвестиции в ИИ и смежные области, вероятно, будут расти, поскольку они стремятся использовать мощь передовых технологий для получения стратегического преимущества в будущих конфликтах.