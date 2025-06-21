Глава GIS Mining: российский рынок криптовалют растет, но не без нюансов

Один из интересных трендов — снижение затрат на запуск новых майнинговых мощностей: строительство и подключение 1 МВт обошлось в среднем в 15 млн рублей. Это может быть связано с тем, что часть мелких и средних игроков покидают рынок из-за роста цен на электроэнергию и сложностей с регулированием.

В ближайшие три года Россия может нарастить майнинговые мощности до 7 ГВт и выйти на второе место в мире по добыче биткойна, конкурируя с США. Основные вызовы — рост стоимости электроэнергии и усиление конкуренции со стороны крупных игроков из других отраслей.