Глава GIS Mining: российский рынок криптовалют растет, но не без нюансов

Опубликовано 21 июня 2025, 19:231 мин.
Глава GIS Mining: российский рынок криптовалют растет, но не без нюансовСталкивается с вызовами
Гендиректор GIS Mining Василий Гиря рассказал ТАСС на ПМЭФ, что криптоиндустрия в России переживает этап трансформации. По его словам, объем майнинга в стране может превышать 3 ГВт, а интерес со стороны инвесторов — особенно крупных и институциональных — заметно растет, пишет ТАСС. К середине 2025 года, по оценке компании, вложения россиян в криптоактивы могут превысить 2 трлн рублей.
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Один из интересных трендов — снижение затрат на запуск новых майнинговых мощностей: строительство и подключение 1 МВт обошлось в среднем в 15 млн рублей. Это может быть связано с тем, что часть мелких и средних игроков покидают рынок из-за роста цен на электроэнергию и сложностей с регулированием.
В ближайшие три года Россия может нарастить майнинговые мощности до 7 ГВт и выйти на второе место в мире по добыче биткойна, конкурируя с США. Основные вызовы — рост стоимости электроэнергии и усиление конкуренции со стороны крупных игроков из других отраслей.