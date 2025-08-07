Глава Google Поиска: ИИ не сокращает переходы на сайты, вопреки исследованиям

Опубликовано 07 августа 2025, 14:501 мин.
Глава Google Поиска: ИИ не сокращает переходы на сайты, вопреки исследованиямЧто говорят эксперты
Глава отдела поиска Google Лиз Рейд заявила, что искусственный интеллект (ИИ) в поиске не уменьшает количество переходов на сайты. По её словам, общий объём кликов остаётся стабильным, а число запросов растёт. Однако компания не показала конкретных данных в подтверждение этих слов.
Это заявление ответ на исследование Pew Research Center, которое показало, что ИИ-обзоры снижают «кликабельность» сайтов. Google оспорил методологию и выводы исследования, подчеркнув, что ИИ — это развитие уже существующих функций, таких как Knowledge Graph и спортивных результатоа, которые тоже не снижали переходы.
При этом Лиз Рейд признала, что иногда пользователи получают ответы прямо от ИИ и не переходят по ссылкам дальше.
Пока Google не предоставит точные данные, сложно понять, говорит ли компания правду.