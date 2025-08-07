Глава Google Поиска: ИИ не сокращает переходы на сайты, вопреки исследованиям

Это заявление ответ на исследование Pew Research Center, которое показало, что ИИ-обзоры снижают «кликабельность» сайтов. Google оспорил методологию и выводы исследования, подчеркнув, что ИИ — это развитие уже существующих функций, таких как Knowledge Graph и спортивных результатоа, которые тоже не снижали переходы.

При этом Лиз Рейд признала, что иногда пользователи получают ответы прямо от ИИ и не переходят по ссылкам дальше.

Пока Google не предоставит точные данные, сложно понять, говорит ли компания правду.