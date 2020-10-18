Глава Google рассказал, как сделать жизнь успешной

Написало об этом издание Inc.com. Пичаи родился в Индии, в городе Мадурай. Он рассказал, что в его семье не было телефона до тех пор, пока Пичаи не исполнилось десять лет. Когда он вырос, получил степень бакалавра в Индийском технологическом институте. После этого он уехал в США, чтобы поступить в Стэнфорд. Там он смог работать за компьютером, когда хотел.

Пичаи проанализировал свой путь и решил, что путь к успеху — «глубокая страсть и объективность». Он пояснил, что в жизни надо определиться с тем, что вас действительно волнует. Но этой страсти надо следовать «объективно». Сам Пичаи, когда понял, что его страсть — технологии, начал просчитывать, куда она может его привести.