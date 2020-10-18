Наука и технологии
Сегодня 20:13
Глава Google рассказал, как сделать жизнь успешной
Озвучил два принципа
Исполнительный директор Google Сундар Пичаи назвал два принципа, которые помогли ему сделать жизнь успешной.
Написало об этом издание Inc.com. Пичаи родился в Индии, в городе Мадурай. Он рассказал, что в его семье не было телефона до тех пор, пока Пичаи не исполнилось десять лет. Когда он вырос, получил степень бакалавра в Индийском технологическом институте. После этого он уехал в США, чтобы поступить в Стэнфорд. Там он смог работать за компьютером, когда хотел.
Пичаи проанализировал свой путь и решил, что путь к успеху — «глубокая страсть и объективность». Он пояснил, что в жизни надо определиться с тем, что вас действительно волнует. Но этой страсти надо следовать «объективно». Сам Пичаи, когда понял, что его страсть — технологии, начал просчитывать, куда она может его привести.