Глава Huawei рассказал, заменит ли Android собственная «операционка» компании

Huawei продолжит использовать главную мобильную платформу в мире. Хоть HarmonyOS и не имеет никаких проблем с функциональностью, компания пока не намерена заменять ею Android.

Жэнь Чжэнфэй также прокомментировал оценку возможных потерь Huawei в текущем году из-за санкций США. Ранее глава компании называл цифру в размере $20-30 млрд, теперь же предприниматель снизил её до $10 млрд. Видимо, ситуация начала восстанавливаться.

Напомним, в мае министерство торговли США ввело ограничения для американских компаний на сотрудничество с Huawei. Из-за этого осенний флагман компании вышел без поддержки сервисов Google. На фоне всех этих событий СМИ начали нагнетать ситуацию и пророчить китайской компании переход на операционную систему собственной разработки.