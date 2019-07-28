Глава Huawei заявил о создании Китаем криптовалюты в ответ Facebook

По словам предпринимателя, для Китая не составит большого труда разработать конкурентоспособную цифровую валюту и побороться с Libra за долю на рынке. Да и в целом, по мнению Чжэнфэя, отдельная компания (Facebook) никогда не будет сильнее целой страны.

Напомним, проект Libra открыто критикуются как властями США, так и властями других стран. Например, представитель бюро Народного банка Китая недавно говорил, что криптовалюта Facebook может создать высокие риски для традиционной финансовой системы. Правительство США, в свою очередь, боится, что цифровую валюту будут использовать для отмывания денег и финансирования терроризма.