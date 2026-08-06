Глава ИИ-подразделения Google DeepMind уйдёт с поста

При этом он продолжит управлять Isomorphic Labs, дочерней компанией, которая занимается поиском новых лекарств с помощью ИИ. На его главное место приходит технический директор Google DeepMind Корай Кавукчуоглу.

Сам Хассабис объяснил своё решение так: мол, он всю жизнь работал над созданием AGI, и теперь эта цель стала ближе, чем когда-либо. Поэтому он хочет уделять меньше внимания «операционным задачам».