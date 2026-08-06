Глава ИИ-подразделения Google DeepMind уйдёт с поста

Опубликовано 06 августа 2026, 16:251 мин.
Глава ИИ-подразделения Google DeepMind уйдёт с постаЧтобы сосредоточиться на AGI
Alphabet, владеющая Google, объявила о смене руководства в ИИ-лаборатории «дочки». Демис Хассабис покидает должность главы подразделения Google DeepMind. Теперь он станет председателем совета директоров и главным научным сотрудником Alphabet. Хассабис основал DeepMind в 2010 году, а в 2014 году Google купила эту компанию.
При этом он продолжит управлять Isomorphic Labs, дочерней компанией, которая занимается поиском новых лекарств с помощью ИИ. На его главное место приходит технический директор Google DeepMind Корай Кавукчуоглу.
Сам Хассабис объяснил своё решение так: мол, он всю жизнь работал над созданием AGI, и теперь эта цель стала ближе, чем когда-либо. Поэтому он хочет уделять меньше внимания «операционным задачам».