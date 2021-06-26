Глава Intel огласил сроки дефицита чипов

«Я не думаю, что индустрия микросхем вернется к здоровому балансу спроса и предложения до 2023 года. Я думаю, что в самых разных отраслях ситуация будет ухудшаться, прежде чем стать лучше», — сказал Гелсинджер.

Дефицит возник из-за того, что во время пандемии вырос спрос на компоненты для электронных устройств. В итоге полупроводниковая промышленность перестала справляться с потоком заказов. Недостаток чипов касается множества отраслей, в том числе автомобильной.

По словам Гелсинджера, в долгосрочной перспективе производство микросхем увидит рост. Его обеспечит развитие технологий 5G, электромобилей и искусственного интеллекта.