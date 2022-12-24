Глава китайского IT-гиганта Tencent сообщил о множестве "коррупционных" проблем

В "редком проявлении разочарования" Ма Хуатэн заявил на встрече с сотрудниками, что внутренние проверки в этом году выявили неустановленные факты коррупции в крупнейшей в Азии компании социальных сетей и игр.

Он также обрушился на старших менеджеров с претензиями: "Ваши проекты даже не могут выжить как бизнес - они живут на жизнеобеспечении, но вы все равно просто весело играете в мяч в выходные", - заявил Ма, о чем стало известно со слов одного сотрудника, который слышал эти комментарии.